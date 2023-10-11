Батьківщина на зв’язку: Vodafone підтримав своїх абонентів в Ізраїлі

11 октября 2023, 9:15

Тисячі українців опинились у скрутній ситуації в Ізраїлі через атаку ХАМАС.

Щоб українці в Ізраїлі могли залишатись на зв’язку та повідомити рідних про себе, Vodafone Україна надає 1 ГБ мобільного інтернету на 7 днів.



Підключення відбувається автоматично, абонентам не потрібно нічого робити. Після нарахування компанія надсилає повідомлення про підключення, а перевіряти наявність додаткових мегабайт на рахунку можна, набираючи *600*41# і кнопку виклику.



Vodafone надає допомогу в рамках проєкту «Батьківщина на зв'язку», який передбачає підтримку українців за кордоном. Також в рамках проєкту «Батьківщина на зв’язку» Vodafone надсилає кожному абоненту текстове повідомлення з телефонами та адресою посольства або консульства України у відповідній країні – для того, щоб мандрівники, які перетинають кордон України, завжди мали під рукою важливу інформацію. Це повідомлення Vodafone Україна рекомендує зберігати до моменту повернення на батьківщину.



Проєкт «Батьківщина на зв'язку» діє вже протягом 9 років у рамках спільного з Міністерством закордонних справ України проекту з розвитку ефективних механізмів захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.