Vodafone повідомить про появу в мережі абонента, з яким втрачено зв’язок

21 июня 2022, 11:45

Клієнти Vodafone мають змогу переконатися, що рідні та близькі знову на зв’язку і точно отримали надіслані повідомлення.

Безкоштовна функція від Vodafone «Абонент на зв’язку» дозволяє дізнатися, чи адресат отримав повідомлення і чи є у нього зв’язок.

Щоб не пропустити момент, коли близька людина знов буде в мережі, потрібно поставити знак оклику і пробіл перед текстом SMS: «![пробіл]Текст вашого повідомлення». Абонент отримає текст в звичайному форматі, без знаку оклику. Коли адресат отримає повідомлення, відправник одразу дізнається про це в отриманому SMS з текстом «Повідомлення успішно доставлено. Абонент на зв’язку».Якщо повідомлення не отримано впродовж 72 годин після відправки, відправнику прийде таке повідомлення: «SMS не доставлено. Немає зв’язку з абонентом або помилка в номері».Функція безкоштовна і доступна для всіх клієнтів Vodafone Україна. Відправляти SMS можна на номери всіх операторів України. Вартість відправки SMS – згідно з умовами тарифного плану.Для того, щоб скористатись функцією «Абонент на зв'язку» потрібно пересвідчитись, що функція «Отримувати звіт про доставку» відключена у налаштуваннях телефону в розділі «Повідомлення».