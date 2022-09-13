13 сентября 2022, 13:45

Український зв'язок Vodafone повернувся у Шевченкове Харківської області

Український зв'язок Vodafone повернувся у Шевченкове Харківської області. Vodafone працює над відновленням мобільного зв'язку в інших звільнених населених пунктах Харківщини.

