Київстар відновив зв'язок ще у 5 зільнених населених пунктах на Харківщині

18 октября 2022, 11:45

Мобільний зв’язок від національного телеком оператора працює у 205 звільнених населених пунктах на Харківщині.

Сьогодні інженери Київстару відновили роботу базових станцій мережі у місті Куп`янськ, а також населених пунктах Беликий Бурлук, Гетьманівка, Липці та Олександрівка.

Мобільний зв`язок у цих населених пунктах вже працює і місцеві мешканці можуть безперешкодно телефонувати рідним і близьким, користуватись інтернетом, дізнаватись новини і отримувати важливу інформацію. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв`язку Київстар можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.

Протягом усього часу, коли населені пункти Харківщини знаходились під окупацією, Київстар зберігав за місцевими абонентами їх номери телефонів. Крім того для звільнених населених пунктів діють спеціальні тарифні умови: безкоштовні дзвінки у мережі, а також пакети мегабайтів та хвилин на інші мережі.

Компанія «Київстар» продовжує будувати нові об`єкти мобільного зв`язку. Так, за 9 місяців 2022 року телеком оператор побудував 439 нові базові станції для покращення зв’язку 4G, а також модернізував 6,2 тисяч діючих базових станцій для збільшення швидкості мобільного інтернету. У 2022 році національний телеком оператор інвестував у будівництво та розвиток телеком інфраструктури в Україні майже 1,7 мільярдів гривень.