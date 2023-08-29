Київстар за час війни підключив до 4G-зв'язку 3,5 тисячі населених пунктів

29 августа 2023, 15:55

Національний оператор електронних комунікацій з лютого 2022 року збільшив територію охоплення 4G-зв`язком і підключив ще 3,5 тисячі населених пунктів.

Наразі швидкісний мобільний інтернет від Київстар доступний для понад 94% населення на підконтрольній Україні території.

Посилення стійкості телеком мережі та розвиток широкосмугового доступу є головним інфраструктурним завданням Київстару. Не дивлячись на війну, компанія продовжує збільшувати територію покриття 4G-зв`язком, щоб послуги швидкісного мобільного інтернету були доступні більшості українців. Так, з лютого 2022 року і по сьогодні територія радіопокриття мережі 4G збільшилась на 3,5 тисячі населених пунктів. Для цього було побудовано і модернізовано майже 10 тисяч базових станцій.Витрати телеком оператора на розвиток і відбудову телеком інфраструктури за останні 17 місяців перевищили 8,2 млрд грн. Масштаби інвестицій у 2023 році збільшились в порівнянні з 2022 роком на 28,6%. Наразі послуги швидкісного мобільного інтернету Київстар доступні для 94% населення на підконтрольній Україні території, де відновлено роботу мобільних мереж. Крім того, від початку війни компанія відновила телеком інфраструктуру в 911 населених пунктах України, що була зруйнована через російську військову агресію.Київстар продовжує будувати радіопокриття вздовж автомобільних доріг та залізничних колій. За час війни компанія охопила швидкісним мобільним інтернетом ще 5,5 тисяч кілометрів автошляхів України. Наразі 4G інтернетом забезпечено 9,5 тисяч кілометрів автошляхів районного і національного значення. У найближчі три роки телеком оператор планує інвестувати в Україні 600 млн доларів США для того, щоб відбудувати інфраструктуру на деокупованих територіях і розвивати нові технології зв`язку.Послугами мобільного зв`язку Київстар користуються 24 мільйони абонентів, і ще понад 1 мільйон абонентів користуються послугою «Домашній Інтернет». Від початку війни Київстар вже надав благодійної допомоги ЗСУ, українцям, державі на загальну суму понад 1,3 млрд грн та сплатив до державного бюджету 15,2 млрд грн податків і зборів.