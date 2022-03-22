"Київстар" знову в Чернігові и Сумах

22 марта 2022, 10:45

Мобільний оператор "Київстар" 20 березня відновив зв'язок у низці населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

Про це написала спеціаліст зі зв'язків із громадськістю компанії Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook."Вчора фахівці технічної дирекції "Київстар" разом із нашими партнерами з "Атраком" усунули пошкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку, що проходить через Сумську та Чернігівську області. Завдяки цьому ми підняли 29 базових станцій у районі населених пунктів Батурин, Мена, Сновськ, Корюківка". Мешканці цих міст та прилеглих сіл знову з мобільним зв'язком", – написала Леліченко.