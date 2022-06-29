Рітейл Київстар: оператор відновив роботу понад 90% магазинів

29 июня 2022, 15:15

Наприкінці червня 2022 року телеком-оператор відновив роботу 484 фірмових магазинів, що складає понад 90% всієї мережі рітейлу.



Після звільнення частини областей України від окупантів Київстар почав відновлювати роботу своїх магазинів, щоб забезпечити клієнтів всіма необхідними послугами. Наприклад, в Сумській, Чернігівській, Житомирській областях вже працюють всі магазини Київстар, а у Київській – понад 90%.

“Ми повністю відновили роботу мережі наших фірмових магазинів в 16 областях України і працюємо над відкриттям нових там, де це можливо. Ми працюємо, щоб підтримати наших клієнтів навіть у такий складний час та створюємо можливості для локальних підприємців, які можуть стати нашими надійним партнерами”,- коментує Костянтин Доронін, начальник департаменту монобрендового каналу продажу Київстар.Київстар проаналізував, за якими послугами клієнти найчастіше зверталися у фірмові магазини в період з лютого по червень цього року. До найпопулярніших увійшли:

- активація або зміна тарифного плану;

- безкоштовна заміна старої SIM-картки з 3G на USIM з 4G;

- підключення додаткових послуг, як то Київстар ТБ.



Від початку повномасштабних бойових дій на території України Київстар підтримує не лише клієнтів та суспільство в цілому, надаючи безоплатні послуги, а й своїх рітейл-партнерів. Компанія забезпечує роботою понад 1400 працівників монобрендових магазинів партнерів, в повному обсязі виплачує ряд винагород, забезпечила безперебійне постачання девайсів на умовах відтермінування платежу та розробляє нові вигідні пропозиції для залучення клієнтів.