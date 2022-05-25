Магазин Vodafone у Харкові відновив роботу

25 мая 2022, 9:45

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), повідомляє про початок роботи магазину в Харкові.

24 травня відновлено роботу власного магазину Vodafone у Харкові за адресою проспект Московський Героїв Харкова, 256 б.

Магазин працюватиме щодня за графіком: 10:00-16:00У магазині можна отримати мобільне обслуговування, забрати замовлення з інтернет-магазину www.vodafone.ua/shop/ та придбати необхідні Sim-карти, гаджети, смартфони та зарядні пристрої. Також відновлене придбання товарів у розстрочку від Монобанк.Наразі відкриті 70% магазинів Vodafone. Vodafone Retail працює над подальшим збільшенням відкритих магазинів – там, де це безпечно для співробітників.