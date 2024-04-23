Росіяни пошкодили телевізійну вежу у Харкові

23 апреля 2024, 13:45

Внаслідок атаки росіян на телевізійну вежу в Харкові було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури удар було здійснено ракетою Х-59.

За наявною на цей момент інформацією постраждалих чи загиблих немає.Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі.