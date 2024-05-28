Кіберполіцейські та детективи БЕБ викрили три нелегальні гральні заклади

28 мая 2024, 8:45

Кіберполіцейські Київщини спільно з детективами обласного Територіального управління Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрили та припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів у місті Вишневе Київської області.

Правоохоронці встановили групу ділків, які облаштували нелегальні казино в нежитлових приміщеннях. Заклади працювали цілодобово в закритому режимі, щоб приховати незаконну діяльність.

Під час проведення обшуків в приміщеннях гральних закладів кіберполіцейські та детективи БЕБ вилучили понад 70 комплектів комп'ютерної техніки, відеореєстратори, роутери, чекові апарати, мобільні телефони, чорнові записи тощо.



Відносно гравців, які перебували в закладах, поліція склала протоколи за ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші, речі та інші цінності). Адміністративні протоколи також складено за фактами порушень в цих закладах правил торгівлі підакцизними товарами.



За фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, чи лотерей правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до протизаконної діяльності. Триває досудове розслідування.