Кіберполіцейські викрили шахраїв, що ошукували іноземців через соцмережу

10 января 2025, 9:15

Кіберполіцейські Запорізької області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрили шахрайську групу, члени якої привласнювали заощадження громадян Данії, Фінляндії, Норвегії, Угорщини та низки інших країн за допомогою фішингу у популярній соцмережі.

Фігуранти мали чітко визначені спеціалізації. Так, спеціалісти з написання комп’ютерних програм або «кодери», як їх називають на сленговому жаргоні, відповідали за створення фішингових ресурсів та значною мірою автоматизували процес реєстрації фальшивих акаунтів. Крім того, вони допомагали забезпечувати анонімність спільників в інтернеті.



Так звані «воркери» спілкувалися від імені фейкових продавців, маніпулювали поведінкою громадян та переконували перейти за фішинговими посиланнями і ввести фінансові дані на сайтах зловмисників.



Після того, як жертви вводили платіжну інформацію на фішингових ресурсах, так звані «вбівери» отримували доступ до рахунків власників та перераховували наявні заощадження на підконтрольні банківські картки або за допомогою «кодерів» конвертували їх у криптовалюту.

Правоохоронці встановили коло осіб, причетних до шахрайської схеми, переважно – мешканців міста Запоріжжя. У злочинній схемі брали участь різні категорії осіб, кожен з яких виконував специфічні функції. Також встановлено, що злочинці діяли в декількох європейських країнах, обманюючи іноземних громадян.



Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam батальйону ТОР Департаменту патрульної поліції провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території міст Києва та Запоріжжя. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, а також нотатки.



Наразі слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також українські правоохоронці за координації Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва спільно з колегами з Данії та Фінляндії, а також Європолом встановлюють іноземних спільників фігурантів та з’ясовують повне коло потерпілих осіб і суму завданих збитків.