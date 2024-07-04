Запорізькі поліцейські припинили незаконний ігровий бізнес

4 июля 2024, 9:45

Ігрові зали діяли на території декількох районів обласного центру.



Правоохоронці задокументували 11 епізодів протиправної діяльності фігурантів. За вчинене їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Кіберполіцейські Запоріжжя разом зі слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури припинили діяльність закладів, які всупереч чинному законодавству надавали громадянам доступ до азартних ігор.Правоохоронці викрили 21-річного організатора «бізнесу», а також п’ять його спільниць, віком від 19 до 43 років, які виконували роль адміністраторів ігрових закладів.Наприкінці квітня поточного року поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за адресами гральних закладів, а також за місцями мешкання фігурантів.Слідчі повідомили усім фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 209 ККУ.