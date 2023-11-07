У Львові припинили нелегальну роботу 2 покерних клубів, які маскували свою роботу під турніри зі спортивного покеру.
Встановлено, що фігуранти проводили кеш-ігри на гроші зі стягненням плати з гравця.
Під час обшуків детективи вилучили покерні столи, колоди карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення.
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