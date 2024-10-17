Майже третина інтернет-провайдерів в Україні припинила роботу

17 октября 2024, 11:15

Це наслідки заборони спрощеного оподаткування.

1316 суб'єктів припинили роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування. Про це повідомив голова підкомітету Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко.НКЕК (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку) повідомила про 1316 суб'єктів, які вийшли з реєстру регулятору, тобто припинили існування. Найбільше суб'єктів, які припинили діяльність, було в Києві та Київській області – 156, а також у Черкаській області – 108.