Готівка в ЄС змінюється: що варто знати

5 мая 2025, 15:15

Євросоюз поступово модернізує обіг готівки, адаптуючи його до сучасних реалій:

• 500 євро більше не друкують із 2016 року, однак ці купюри залишаються в обігу — їх можна легально використовувати та обмінювати.

• Монети номіналом 1 і 2 центи зникають у деяких країнах. Вісім держав ЄС (серед них Бельгія, Італія, Литва) вже припинили їхнє використання — ціни округлюють до п’яти центів.

• Найзручніші для щоденних витрат — це банкноти номіналом 5, 10 та 20 євро. Для зберігання коштів частіше використовують купюри 100 і 200.

• 50 євро нікуди не зникає. Чутки про скасування цієї купюри, що поширювались у медіа Іспанії та Італії — фейк.

• ЄЦБ працює над оновленням дизайну євро, щоби зробити його сучаснішим, з урахуванням цифрових технологій і європейських цінностей.