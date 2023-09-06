6 сентября 2023, 9:15

Нацбанк випустив монету, присвячену воєнній розвідці

Номінал монети — 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 тисяч штук.


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