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6 сентября 2023, 9:15
Нацбанк випустив монету, присвячену воєнній розвідці
Номінал монети — 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 тисяч штук.
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