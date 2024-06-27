ГУР розказали про роботу "народного супутника" ICEYE

27 июня 2024, 16:45

Цей супутник воєнній розвідці передав благодійний фонд Сергія Притули майже два роки тому, 20 вересня 2022 року, а кошти на нього збирали усією країною.



Супутник ICEYE — радарний (SAR), тобто для отримання "знімків" використовує радіохвилі, а не видимий діапазон. А отже — має змогу "бачити" крізь хмари, туман і навіть рослинність.

За період використання цього супутника, ГУР зробили 4173 знімки, серед них:

— 370 знімків аеродромів;

— 238 знімків позицій ППО та засобів РТР;

— 153 знімки нафтобаз та складів пального;

— 147 знімків складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

— 17 знімків баз ВМС московії;

Окрім цього, ICEYE фіксує пункти постійної дислокації ворожих сил, полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання.