ГУР розказали про роботу "народного супутника" ICEYE

Цей супутник воєнній розвідці передав благодійний фонд Сергія Притули майже два роки тому, 20 вересня 2022 року, а кошти на нього збирали усією країною.
Супутник ICEYE — радарний (SAR), тобто для отримання "знімків" використовує радіохвилі, а не видимий діапазон. А отже — має змогу "бачити" крізь хмари, туман і навіть рослинність.
За період використання цього супутника, ГУР зробили 4173 знімки, серед них:
— 370 знімків аеродромів;
— 238 знімків позицій ППО та засобів РТР;
— 153 знімки нафтобаз та складів пального;
— 147 знімків складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
— 17 знімків баз ВМС московії;
Окрім цього, ICEYE фіксує пункти постійної дислокації ворожих сил, полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання.