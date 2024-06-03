РФ розмістила на орбіті супутники-вбивці

3 июня 2024, 9:45

Країна-агресор Росія 16 травня 2024 року запустила супутник, який, ймовірно, є зброєю, здатною не лише проводити огляд, а й атакувати інші супутники у космосі.

Йдеться про супутник під назвою "Космос 2576".Про це пише видання The Telegraph. Журналісти нагадали, що заступник представника США зі спеціальних політичних питань в ООН Роберт Вуд нещодавно сказав, що "Космос 2576", швидше за все, вже має ціль у полі зору."Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США", – сказав Вуд. Йдеться про американський супутник, що отримав позначення USA 314. Він має розвідувальні можливості.Як пишуть журналісти, якби "Космос 2576" справді втрутився у USA 314, це було б актом війни.