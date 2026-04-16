РФ планує розмістити ядерну зброю на орбіті

16 апреля 2026, 9:15

РФ розглядає можливість розміщення на орбіті ядерного заряду, здатного при підриві вивести з ладу до 10 000 апаратів — до 80% всіх супутників у космосі, заявив глава Космічного командування США.



Такий крок порушив би Договір про космос і міг зруйнувати військову розвідку, зв'язок, Інтернет, мобільний зв'язок і GPS по всьому світу.