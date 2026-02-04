Російські супутники "Луч-1" і "Луч-2" могли вести радіоелектронну розвідку

4 февраля 2026, 13:15

«Луч-1» і «Луч-2» роками здійснювали підозрілі маневри на орбіті, небезпечно зближуючись із європейськими геостаціонарними супутниками, що обслуговують Європу, Британію, Африку та Близький Схід.

Наприклад, «Луч-2» від запуску у 2023 році наблизився щонайменше до 17 європейських супутників, залишаючись поруч тижнями.Розвідка вважає, що ціль таких маневрів — потрапити в потік сигналів між Землею та супутниками, особливо тих, які ще не мають шифрованого управління. Це теоретично дозволяло б росії надсилати фальшиві команди, змінювати орбіту апаратів, виводити їх з ладу або навіть спричиняти падіння.Також супутники могли збирати дані для глушіння сигналу та кібератак із Землі.