Украина и Великобритания обсудили наращивание производства дронов Octopus

18 марта 2026, 9:45

Об этом сказано в заявлении президента Украины и премьера Великобритании по итогам их встречи в Лондоне.

В тексте утверждается, что они обсудили сотрудничество в разных сферах, в том числе в урегулировании войны, обороне и безопасности, противодействии иностранному информационному вмешательству, экономике и торговле.



"На основе договоренностей между Украиной и Великобританией по обмену технологиями с поля боя с июня 2025 года мы будем продолжать сотрудничество в рамках программы Lyra с целью наращивания производства дронов-перехватчиков Octopus и продолжать определять взаимовыгодные совместные инициативы в области оборонных технологий", — сказано в заявлении.



Владимир Зеленский и Кир Стармер договорились работать вместе, чтобы "облегчать пути для компаний как для экспорта, так и для совместного развития потенциала".