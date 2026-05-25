Компания SpaceX провела испытательный полет самой большой ракеты в истории

25 мая 2026, 14:45

SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в 12-й испытательный полет с площадки на космодроме Starbase, в штате Техас. Starship S39 стала первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX.

Это самая большая ракета в истории, ее высота составляет 124 м, а тяга - около 8.000 тонн. После отделения от носителя корабль совершил неполный виток вокруг Земли продолжительностью чуть больше часа, а затем успешно приводнился в Индийском океане недалеко от Австралии.



Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.