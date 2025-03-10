SpaceX провела 8-й тестовый полет Starship с неоднозначным результатом

10 марта 2025, 9:45

В рамках испытательного полета был успешно возвращен ускоритель Super Heavy на платформу Mechazilla, но сам корабль потерял связь и взорвался.

Из-за угрозы падения обломков властям временно пришлось ограничить полеты самолетов и закрыть нескольких аэропортов во Флориде.В то же время посадочный модуль «Афина» от Intuitive Machines успешно приземлился у южного полюса Луны. Модуль доставил на спутник Земли бур, способный извлекать и анализировать грунт с глубины около метра и масс-спектрометр для изучения образцов грунта.С их помощью планируется обнаружить и изучить образцы лунной воды. Сейчас не ясно, удастся ли эта миссия.