Второй испытательный запуск корабля Boeing Starliner могут перенести на 2022 год

23 сентября 2021, 11:15

Испытательный полёт космического корабля Starliner компании Boeing может быть перенесён на 2022 год. Об этом сообщили в NASA, передаёт портал Space.com.

Изначально запуск повторной испытательной миссии OFT-2 к МКС был запланирован на 30 июня 2021 года, но из-за технических проблем он несколько раз откладывался — были выявлены проблемы в работе 13 клапанов служебного модуля корабля Starliner. Ранее предполагалось, что корабль удастся подготовить к середине октября.

По данным NASA, специалисты до сих пор не устранили проблему, а вкупе с напряжённым графиком космических пусков повторный старт может быть отложен до 2022 года.



«Думаю, прямо сейчас график и планы до конца года очень плотные, поэтому, чувствую, что пуск, скорее всего, состоится в следующем году. Не думаю, что мы готовы точно сказать, когда состоится миссия OFT-2, но я уверена, что команда совершила большой прогресс в решении проблемы и я абсолютно уверена, что мы намерены решить её до полёта», — заявила Кэти Людерс (Kathy Lueders), руководитель программы пилотируемых полётов NASA.



По её словам, команды Boeing и NASA сейчас решают, заменить ли служебный модуль или продолжить попытки починить нынешний. Решение об этом должно быть принято в ближайшие недели.



Компания Boeing ведёт разработку космического аппарата CST-100 Starliner при поддержке и финансировании NASA в рамках коммерческой программы космических пилотируемых полётов. Она, как и компания SpaceX, были отобрана в качестве операторов для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию. Компания SpaceX провела уже две успешных миссии по доставке экипажа на МКС с помощью корабля Crew Dragon и готовится к третьему запуску, который должен состояться в следующем месяце. Boeing в свою очередь застряла на фазе тестирования своего аппарата в беспилотном режиме.



Миссия OFT-2 станет второй попыткой компании запустить аппарат. Во время первого старта, проводившегося в декабре 2019 года, на корабле Starliner наблюдались проблемы с программным обеспечением. Кроме того, аппарат не вышел на заданную орбиту для стыковки с МКС и поэтому вернулся на Землю спустя два дня после запуска.

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