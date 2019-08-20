История создания компании The Boeing

20 августа 2019, 12:15

The Boeing Company сегодня, кроме гражданской авиации, это еще и: военные вертолеты, истребители, крылатые ракеты, космические корабли, ракеты-носители, спутниковые системы и многие другие высокотехнологичных разработок.

Еще, ведущая авиакосмическая корпорация в мире, самый большой на планете производитель пассажирских самолетов, мировой лидер в области запуска космических аппаратов, управляемых космических полетов и противоракетной обороны.



Это один из крупнейших экспортеров США, исходя из объемов продаж. Заказчики и клиенты компании находятся в более чем 145 странах мира, а штат всех подразделений корпорации Боинг - более 170 000 сотрудников в 70 странах мира. Производственные мощности (заводы) расположены в 67-ми странах по всему миру. The Boeing Company сотрудничает с более чем 5200 поставщиками в 100 странах, а рыночная капитализация компании - более 60 млрд. Долларов. Прибыли компании по данным кризисного года 2008 года - $ 60900000000., чистая прибыль - 2700000000. У.е. На сегодняшний день эксплуатируется более 12000 гражданских самолетов производства Boeing, что составляет около 75-80% всего мирового парка.



Штаб-квартира компании находится в Чикаго (штат Иллинойс, США). Президент и глава совета директоров - Джеймс Макнерни. Сегодня The Boeing Company специализируется на производстве широкого спектра гражданской и авиации военного назначения, авиакосмической техники: разрабатывает и выпускает современные информационные системы, системы связи, электронные и оборонные системы, ракеты, военные вертолеты, спутники, предоставляет комплекс услуг в сфере поддержки и после послепродажного обслуживания авиатехники. Boeing сотрудничает с NASA, в частности, занимается обслуживанием Международной космической станции (МКС).



Структуру корпорации вкдючають 2 основных подразделения: Boeing Commercial Airplanes - гражданская авиация, Integrated Defense Systems - военные и космические программы. А также 3 дочерние структуры: Boeing Capital Corporation - финансирование, Shared Services Group - поддержка, инфраструктура, обслуживание, Boeing Engineering, Operations & Technology - разработка и внедрение инновационных технологий.



Уильям Боинг родился в 1881 году в семье американки и успешного немецкого (а как же, если речь идет о технике, куда же без немцев) горного инженера. Уильям пошел по стопам отца, поступив в Йельский университет учиться на инженера, но так и не получил диплом. Кроме того, что Уильям Боинг покинул университет, была еще одна, не менее важная в жизненной истории тогдашней авиации событие. Братья Райт, на пляже Северной Каролины сделали первый в истории управляемый полет на своем самолете. Не просто интерес, но настоящая страсть к авиации проснулась у Боинга после выставки в Сиэтле в 1909 году, где он увидел небольшой дирижабль. Через пару месяцев в Джорджтауне совершил показательный полет на аэроплане Curtiss Reims Racer Чарльз Гамильтон. Уильям не мог пропустить это событие, он загорелся желанием совершить полет.



Разделяя страсть к бриджу, он за игровым столом знакомится с Конрадом Вестервельтом, лейтенантом морского флота, а вместе с этим и ярым поклонником аэропланов. В 1915 году ему удалось осуществить свою мечту. Двое друзей разыскали того, кто согласился поднять их в воздух, пилотом стал Тира Марони. Ступив на землю после полета, Уильям проникся твердым намерением: научиться пилотировать и стать владельцем своего самолета.



Учитель (Гленн Мартин) нашелся в Лос-Анджелесе, куда целенаправленно отправился будущий авиатор, вернулся в Сиэтл Боинг на собственном гидроплане. Осуществляя посадку, Уильям повредил поплавки, а поскольку самолеты в то время были большой редкостью, запчастей приходилось ждать по несколько месяцев.



Друзья-энтузиасты решили взять в свои руки и самостоятельно заняться изготовлением запчастей для самолета. Вместе с этим, переоборудовали под ангар старую лодочную верфь, расположенную на берегу озера, на ее базе создали своего Pacific Aero Club - предлагали всем желающим совершить путешествие по воздуху на коммерческой основе.

Недостатки в конструкции их гидроплана побудили Уильяма Боинга и Кондрата Вестервельта на создание своего самолета. Партнеры наняли инженера-самоучки Херба Мантера. Летом 1916 года, 2 модели самолета B & W (названные по инициалам заказчиков) были готовы. Сделаны из парусины, дерева и проволоки получили названия Bluebill и Mallard. Мощность двигателя достигала 125 лошадиных сил, что позволяло преодолевать до 500 километров на крейсерской скорости в 109 км / ч.



Настал день испытательного полета - пилот опаздывает, все нервничают, но больше всех - Уильям. Не выдержав, он запускает двигатель, набирает скорость и летит над поверхностью озера ...

Через месяц, для организации массового производства самолетов, была зарегистрирована компания Pacific Aero Products. Впрочем, несмотря на пыл создателей, коммерческого успеха их детища не имели - предприятие было убыточным, и покрывались они за свой счет.



В 1917 году США вступает в Первую мировую войну. Партнер Боинга Вестервельт, будучи военным моряком, был командирован на восток страны. Что же касается Уильяма, он переименовывает фирму в Boeing Airplane Company, вкладывает в предприятие колоссальную по тем временам сумму - $ 100 тыс., И приступает к разработке новой модели «Си».



Вскоре нашелся и крупный клиент, принесший 116000 долларов прибыли - военно-морские силы и армия США, которые сделали заказ на 56 самолетов для обучения и тренировки военных пилотов. Для того, чтобы выполнить заказ, пришлось расширять производство: количество сотрудников к концу 1917 года выросло до 337 человек, 2/3 части из них - швеи, что раскраивали и шили крылья из парусины.



1918 год, заключение мира с Германией, как следствие - прекращение военных контрактов. Компания находится на грани банкротства, вынуждена перепрофилироваться: производит катера, мебель и др. Но были и приятные моменты: в 1919 году почта Новой Зеландии выкупила самолеты B & W, заплатив за каждый по 3750 долларов. Несмотря на трудности, инженеры Boeing Airplane Company продолжали свою работу в области авиации.