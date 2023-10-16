16 октября 2023, 10:45

Boeing/Saab готую партію GLSDB на 150 км для ЗСУ

Компанія Boeing/Saab завершує підготовку першої партії ракет GLSDB з дальністю 150 км та пускової установки для відправки в Україну — директор компанії.


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