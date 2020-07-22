Boeing продолжит поддерживать МКС минимум до 2024 года

22 июля 2020, 10:45

Американский аэрокосмический концерн Boeing подписал новый контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на обслуживание и техническую поддержку МКС сроком до 2024 года.

Общая стоимость соглашения составляет $916 млн.

"…Boeing предоставит услуги технической поддержки, ресурсы и персонал для работы на борту МКС и будет осуществлять управление и контроль за многими системами станции. Работы в рамках контракта станут выполняться в Космическом центре им. Линдона Б. Джонсона в Хьюстоне, Космическом центре Джона Ф. Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, Центре космических полётов им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, а также в других точках мира. Сумма контракта с NASA оценивается примерно в $225 млн в год…", — гласит заявление Boeing.

Boeing стал основным подрядчиком NASA по работе с МКС ещё в 1993 году, когда только начиналась работа над станцией, и с тех пор организация неизменно продлевает контракт с компанией. При этом астронавты, находясь на околоземной орбите, также помогают Boeing, проводя эксперименты в интересах концерна.