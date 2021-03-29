NASA успешно испытало ракету, которая будет доставлять людей на Луну

29 марта 2021, 12:15

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно испытало свой самый большой ракетный элемент из когда-либо построенных ㅡ первый этап ракеты миссии «Артемида».

В рамках этой миссии Соединенные Штаты должны снова доставить своих астронавтов на Луну до 2024 года.

Аэрокосмическое агентство смоделировало запуск, запустив двигатели основной ступени ракеты Space Launch System, когда она была закреплена на башне в космическом центре Стеннис в Миссисипи. Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний. Завершение работы сотрудники NASA встретили аплодисментами. Многие аэрокосмические фирмы уже поздравили NASA с успешным завершением испытаний.

Напомним, что предыдущий январский тест завершился примерно через минуту. В то же время инженерам нужно было как минимум 4 минуты для сбора достаточного количества данных. Ожидается, что далее систему космического запуска отправят в Космический центр Кеннеди во Флориде для интеграции с космическим кораблем Orion компании Lockheed Martin.