Nokia на деньги NASA развернёт 4G-сеть на Луне

NASA сообщило, что профинансирует проект Nokia по созданию сети сотовой связи 4G на Луне на сумму $14,1 млн долларов.
Этот проект стал частью новых контрактов на исследования лунной поверхности на сумму $370 млн долларов, о которых агентство объявило в среду.
Концепт лунного посадочного модуля от Vodafone и Nokia, который принесёт на Луну сотовую связь 4G и роботизированные вездеходы.
Большая часть остальных контрактов ушла в крупные космические компании вроде SpaceX и United Launch Alliance на совершенствование методов производства и обращения с ракетным топливом в космосе.
Администратор NASA Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine) отметил, что космическое агентство должно быстро разработать новые технологии для жизни и работы на Луне, если хочет, чтобы к 2028 году космонавты работали на лунной базе. «Нам нужны энергосистемы, которые могут работать долгое время на поверхности Луны, и нам нужны возможности для проживания на поверхности», — добавил он.
Nokia и британская Vodafone объявили о своей цели полёта на Луну ещё в 2018 году. Они планировали запустить посадочный модуль и луноходы, построенные Audi, с использованием ракет SpaceX. В то время компании заявили, что сядут рядом с местом прилунения Аполлона-17 и исследуют вездеход, оставленный космонавтами в 1972 году. Этот запуск так и не состоялся, но новый контракт снова возвращает Nokia к лунным проектам.
«Система могла бы поддерживать связь на поверхности Луны на больших расстояниях, увеличивать скорость и обеспечивать большую надёжность, чем существующие стандарты», — отметило NASA в объявлении о заключении контракта. Наличие сотового покрытия на Луне может поддерживать связь между лунными посадочными модулями, марсоходами, местами обитания и космонавтами, сказал Джим Рейтер (Jim Reuter), заместитель администратора Управления космических технологий NASA.
«Система также будет распространяться на космические корабли, — отметил господин Рейтер. — При финансовой поддержке NASA Nokia изучит, как наземные технологии могут быть модифицированы для условий Луны для поддержки надёжной высокоскоростной связи».
NASA ещё не определилось с местом посадки для миссий «Артемида», но целью является территория около залежей водяного льда на Южном полюсе естественного спутника Земли. «Мы хотим построить лунную инфраструктуру... которая сделает возможным международное партнёрство для самой большой, самой широкой, самой разнообразной коалиции исследователей и учёных в истории человечества», — отметил господин Бриденстайн.
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