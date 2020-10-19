Nokia на деньги NASA развернёт 4G-сеть на Луне

19 октября 2020, 9:45

NASA сообщило, что профинансирует проект Nokia по созданию сети сотовой связи 4G на Луне на сумму $14,1 млн долларов.

Этот проект стал частью новых контрактов на исследования лунной поверхности на сумму $370 млн долларов, о которых агентство объявило в среду.

Концепт лунного посадочного модуля от Vodafone и Nokia, который принесёт на Луну сотовую связь 4G и роботизированные вездеходы.

Большая часть остальных контрактов ушла в крупные космические компании вроде SpaceX и United Launch Alliance на совершенствование методов производства и обращения с ракетным топливом в космосе.



Администратор NASA Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine) отметил, что космическое агентство должно быстро разработать новые технологии для жизни и работы на Луне, если хочет, чтобы к 2028 году космонавты работали на лунной базе. «Нам нужны энергосистемы, которые могут работать долгое время на поверхности Луны, и нам нужны возможности для проживания на поверхности», — добавил он.



Nokia и британская Vodafone объявили о своей цели полёта на Луну ещё в 2018 году. Они планировали запустить посадочный модуль и луноходы, построенные Audi, с использованием ракет SpaceX. В то время компании заявили, что сядут рядом с местом прилунения Аполлона-17 и исследуют вездеход, оставленный космонавтами в 1972 году. Этот запуск так и не состоялся, но новый контракт снова возвращает Nokia к лунным проектам.



«Система могла бы поддерживать связь на поверхности Луны на больших расстояниях, увеличивать скорость и обеспечивать большую надёжность, чем существующие стандарты», — отметило NASA в объявлении о заключении контракта. Наличие сотового покрытия на Луне может поддерживать связь между лунными посадочными модулями, марсоходами, местами обитания и космонавтами, сказал Джим Рейтер (Jim Reuter), заместитель администратора Управления космических технологий NASA.



«Система также будет распространяться на космические корабли, — отметил господин Рейтер. — При финансовой поддержке NASA Nokia изучит, как наземные технологии могут быть модифицированы для условий Луны для поддержки надёжной высокоскоростной связи».