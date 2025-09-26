ГлавнаяНовости
26 сентября 2025, 13:15

Луне угрожает астероид: учёные предлагают взрыв как вариант защиты

В декабре 2024 года ученые NASA обнаружили астероид 2024 YR4. Его диаметр составляет от 53 до 67 метров. По расчётам, он может столкнуться с Луной в 2032 году.

Столкновение астероида с Луной приведет к взрыву, эквивалентному 6,5 мегатонн тротила, и образованию кратера диаметром не менее километра.

Удар по лунной поверхности выбросит в космос большое количество обломков, которые через несколько дней способны достичь околоземного пространства и резко повысить риск повреждения спутников и космических станций.

Рассматриваются два варианта предотвращения столкновения: 
ударить по астероиду с целью отклонения от опасной траектории;
полностью уничтожить ядерным взрывом.

Первый вариант все-же несет угрозы. Ученые опасаются, что слабый удар не отклонит астероид, а сильный может разбить не на мелкие камни, а на весьма крупные, и они могут направиться к Земле.

Для второго варианта, по расчетам, потребовалась бы взрывчатка эквивалентом около 1 мегатонны, с подрывом на расстоянии примерно 85 метров от астероида. Зонд для такой миссии следует запустить не позднее конца 2031 года.
