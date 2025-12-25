OPPO запускає святковий розпродаж із спеціальними цінами

25 декабря 2025, 9:30

Напередодні новорічних свят OPPO AED Україна запускає святковий розпродаж із спеціальними цінами на цілу лінійку гаджетів бренду.



Це можливість подарувати собі й рідним маленьке диво — корисні технології, що допомагають залишатися на зв’язку, берегти спогади й починати новий рік із відчуттям турботи.



OPPO A6 Pro оснащений батареєю на 7000 мАг та захистом IP69, що гарантує стійкість до пилу, води та механічних впливів. AMOLED-дисплей 6,57" з ультратонкою рамкою із частотою 120 Гц забезпечує яскраве та плавне зображення, а система Trinity Engine разом із Luminous Rendering Engine у ColorOS 15 підтримує стабільну продуктивність навіть у багатозадачності.



Основна камера 50 Мп із підтримкою ШІ-обробки фото забезпечує деталізовані знімки у будь-яких умовах, а фронтальна камера 8 Мп підходить для якісних селфі та відеозвʼязку.

Корпус ОРРО A6 Pro має посилену середню рамку з алюмінієвого сплаву OPPO AM04, який захищає внутрішні компоненти від деформації, а дисплей має міцне скло AGC DT-Star D+ з покращеною стійкістю до подряпин і ударів.

NEW! OPPO A6 Pro (8/256 ГБ) + спеціальна комплектація для України – надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол – звичайна ціна 12999 грн. Новорічна ціна 11111 грн (19/12-31/12)



Стильний смартфон OPPO Reno14F 5G має ступінь захисту IP69, яскравий AMOLED-дисплей і вдосконалені ШІ-функції для фото, відео та повсякденних задач. Завдяки новому дизайну Iridescent Mermaid із перламутровим сяйвом модель поєднує сучасну естетику з витривалою конструкцією. Екран підтримує функції Splash Touch і Glove Mode — зручно користуватись навіть мокрими руками чи в рукавичках.



Смартфон оснащений 50 Мп основною камерою, 32 Мп фронтальною та ультраширокою і макрокамерами для гнучких сценаріїв зйомки. За плавну роботу відповідає чип Snapdragon 6 Gen 1 (4 нм), що забезпечує високу енергоефективність і продуктивність для повсякденних задач і мобільного геймінгу.

Reno14 F 5G підтримує функції ШІ Рухомі фото 2.0, ШІ Перекомпонування, ШІ Редактор і ШІ Ідеальний кадр — для редагування фото, покращення чіткості, заміни елементів на зображенні та збереження ідеальних кадрів. Працює на ColorOS 15 з Trinity Engine, підтримує інтелектуальні інструменти для обробки документів, перекладу в реальному часі, створення нотаток і ШІ Асистента для дзвінків.



ОРРО Reno14F 5G (8/256 Гб) звичайна ціна 15999 грн. Новорічна ціна 13999 грн (19/12-31/12)

ОРРО Reno14FS 5G (12/512 Гб) звичайна ціна 24999 грн. Новорічна ціна 19999 грн (15/12-31/12)

ОРРО Reno14 5G (12/256 Гб) звичайна ціна 29999 грн. Новорічна ціна 24999 грн (15/12-31/12)





OPPO A5 Pro має 6,67-дюймовий яскравий IPS екран з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт. Завдяки захисту IP69, IP68 та IP66, смартфон витримує занурення у воду, високий тиск і пил, а також має сертифікат ударостійкості та скло Gorilla Glass 7i.



Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор 5800 мАг підтримує швидку зарядку 45 Вт: 30% за 19 хвилин.

Смартфон оснащено основною камерою на 50 Мп, а також фронтальною на 8 Мп. Є режими зйомки під водою, ШI-ретуш, усунення відблисків і розмиття. Завдяки стереодинамікам і Ultra Volume Mode гучність збільшується до 300%.



OPPO A5 Pro підтримує режим роботи в рукавичках, ігрову оптимізацію GameBoost та тримає продуктивність до 4 років завдяки системі Trinity Engine.



ОРРО A5 Pro (8/256 ГБ) звичайна ціна 8999 грн. Новорічна ціна 7999 грн (19/12-31/12)

ОРРО A5 Pro (8/128 ГБ) + спеціальна комплектація для України – надшвидкий зарядний пристрій 45Вт та фірмовий чохол – звичайна ціна 8499 грн. Новорічна ціна 7599 грн (19/12-31/12)

ОРРО A5 Pro 5G (8/256 ГБ) звичайна ціна 9999 грн. Новорічна ціна 8999 грн (22/12-31/12)



Універсальний планшет OPPO Pad SE з 11-дюймовим яскравим IPS екран (500 ніт), 4 динаміками з підтримкою Hi-Res Audio та батареєю на 9340 мАг, яка забезпечує до 11 годин відео чи 80 годин музики. Працює з Google Gemini, має дитячий режим із батьківським контролем, ШІ помічник для нотаток, функцію дублювання екрана та зручний обмін файлами через O+ Connect і drag & drop.

Товщина корпусу — лише 7,39 мм, зарядка SUPERVOOC 33 Вт, інтелектуальне енергозбереження, тестована стабільність роботи протягом 36 місяців. OPPO Pad SE легко взаємодіє з іншими пристроями, підтримує спільне користування в родині та підходить для навчання, творчості й розваг.



ОРРО Pad SE LTE (6/128 Гб) звичайна ціна 11111 грн. Новорічна ціна 8999 грн (19/12-31/12)

ОРРО Pad SE WiFi (4/128 Гб) звичайна ціна 9999 грн. Новорічна ціна 8222 грн (19/12-31/12)



OPPO Enco Air4 Pro - Навушники з активним шумопоглинанням до 49 дБ, сертифікованим TÜV Rheinland. Завдяки потрійному мікрофону зв’язок стабільний навіть при вітрі до 20 км/год. Оснащені динаміками 12,4 мм і підтримкою LHDC 5.0 (Hi-Res Audio).



Працюють до 44 годин із кейсом, мають IP55 захист і затримку 47 мс — ідеально для ігор. Підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Android, iOS, Windows).

OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3999 грн. Новорічна ціна 2999 грн (19/12-31/12)Мало акційних пропозицій? А ось і ні, адже у межах шаленого різдвяного сейлу зі знижками будуть доступні також наступні моделі:● Смартфон Reno13 (12/256 Гб) 17777 грн замість 24999 грн (22/12-31/12)● Смартфон Reno13FS (12/512 Гб) 15999 грн замість 19999 грн (22/12-31/12)● Смартфон Reno13F (8/512 Гб) 12999 грн замість 14999 грн (22/12-31/12)● Смартфон A5 (8/256 Гб) 7499 грн замість 8499 грн (19/12-31/12)● Смартфон A5 (6/128 Гб) 6499 грн замість 7499 грн (19/12-31/12)● Смартфон A5x NFC (4/128 Гб) 5555 грн замість 6499 грн (19/12-31/12)● Смартфон A5x (4/128 Гб) 4999 грн замість 5999 грн (19/12-31/12)● Смартфон A3 (6/256 Гб) 6999 грн замість 7499 грн (15/12-31/12)● Смартфон A3 (6/128 Гб) 5999 грн замість 6499 грн (15/12-31/12)● Смартфон A3x (4/128 Гб) 4499 грн замість 4999 грн (22/12-31/12)● Планшет Pad Neo LTE (8/128 Гб) 11111 грн замість 13999 грн (22/12-31/12)● NEW! Навушники X3s 5555 грн замість 6599 грн (19/12-31/12)● Навушники Buds3 Pro 1555 грн замість 2222 грн (19/12-31/12)● Навушники Buds3 1555 грн замість 2399 грн (19/12-31/12)● Навушники Buds2 Pro 999 грн замість 1999 грн (22/12-31/12)Новорічні пропозиції OPPO вже доступні на офіційному сайті oppoua.com, а також на сайтах та в магазинах партнерів бренду по всій Україні: Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.