Особливі пропозиції від OPPO до Дня Закоханих

7 февраля 2025, 0:09

До цьогорічного Дня Закоханих OPPO AED Україна дарує неймовірні знижки на широкий асортимент найсучасніших гаджетів.

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для коханої людини або хочете побалувати себе, зараз найкращий час оновити ваш технологічний гардероб.



Смартфон ОРРО Reno12 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, здатним відображати до 1,07 мільярда кольорів, а також апаратним захистом очей від низького рівня синього світла. Для захисту екрану Reno12 вперше у світі використовує скло Corning Gorilla Glass 7i, яке має винятковий захист від падінь. А завдяки класу захисту IP65 модель забезпечує виняткову пиле- та водонепроникність.



Reno12 працює на кастомізованій 4-нм мобільній платформі MediaTek Dimensity 7300-Energy. Процесор RAM-Vita покращує використання оперативної пам'яті, прискорюючи запуск програм і перемикання між ними. Він може підтримувати роботу активних фонових додатків протягом неймовірних 72 годин. Крім того, функція розширення оперативної пам'яті OPPO може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять,

Завдяки підтримці 80Вт зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge потужний 5000 мАг акумулятор можна зарядити з 1% до 49% всього за 18 хвилин, а для повного 100% заряду потрібно лише 46 хвилин.

Крім того, смартфон оснащений 50 Мп основною камерою з сенсором Sony LYT-600 з повнопіксельним всеспрямованим автофокусом і системою OIS, а також 32 Мн селфі камерою, ультраширококутною камерою та макрокамерою.

ОРРО Reno12 (12/256 Гб) звичайна ціна 19 999 грн. Акційна ціна (03/02-16/02) 17 499 грн



Смартфон ОРРО Reno12F має стильний дизайн Cosmos Ring з підсвічуванням Halo Light, яке синхронізується з музикою та служить системою сповіщень. Смартфон вирізняється захистом All-Round Armour, міцним склом і стійким корпусом, що забезпечує йому клас захисту IP64 від води та пилу, а також 5 зірок за тестуванням SGS.

OPPO Reno12 F оснащений 50 Мп основною камерою, 8 Мп надширококутною камерою та 32 Мп селфі-камерою з функціями AI Eraser і AI Smart Image Matting 2.0 для видалення об'єктів і створення якісних портретів. Режим Pro Portrait дозволяє створювати професійний ефект боке, забезпечуючи природну ретуш і детальність.



Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8 ГБ RAM та до 512 ГБ ROM, Reno12 F забезпечує швидку роботу й надає можливість розширення віртуальної пам'яті до 8 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion. Батарея на 5000 мАг та зарядка 45 Вт SUPERVOOC TM Flash Charge дозволяють користуватися пристроєм до 1,85 днів і повністю заряджати його всього за 75 хвилин.

ОРРО Reno12F (8/256 Гб) звичайна ціна 14 499 грн. Акційна ціна (03/02-16/02) 11 111 грн

ОРРО Reno12F (8/512 Гб) звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (03/02-16/02) 12 999 грн



Планшет OPPO Pad Neo працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери, звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo універсальним варіантом на ринку планшетів.

Вражаюча роздільна здатність 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливе 96% колірне охоплення NTSC і пікова яскравість 400 ніт підняла чіткість і яскравість дисплея на абсолютно новий рівень в ОРРО Pad Neo. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland.

Живить OPPO Pad Neo SUPERVOOC 33 Вт і великий акумулятор ємністю 8 000 мАг, а великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 12 999 грн. Акційна ціна (03/02-16/02) 11 999 грн

ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi звичайна ціна 11 111 грн.Акційна ціна (03/02-16/02) 9 999 грн

Додатково: придбай фірмовий чохол на обраний планшет OPPO Pad Neo.



TWS навушники OPPO Enco Air4 мають активне шумопоглинання до 32 дБ, функцію Dual-Mic AI Clear Call із двома мікрофонами та штучним інтелектом для чітких дзвінків, а також режим прозорості, який дозволяє чути оточення, не знімаючи навушників. Великі 12,4-мм динаміки з титанізованою діафрагмою забезпечують насичені баси, чіткі високі частоти й реалістичний просторовий звук завдяки технології OPPO Alive Audio. Налаштувати звук під свій смак можна через еквалайзер у додатку HeyMelody.

Навушники підтримують до 43 годин роботи з зарядним кейсом, мають швидку зарядку (10 хвилин — до 11 годин прослуховування) та надстабільне з’єднання через Bluetooth 5.4 із низькою затримкою. Легка вага (4,2 грама) та зручна форма забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні. Сертифікат TÜV Rheinland підтверджує довговічність батареї, а захист IP55 робить навушники надійними в умовах дощу, пилу чи інтенсивних тренувань.

OPPO Enco Air4 звичайна ціна 3 499 грн. Акційна ціна (03/02-16/02) 2 499 грн

Бездротові навушники OPPO Enco Air4 Pro оснащені потрійним мікрофоном та забезпечують надширокочастотне активне шумопоглинання, що досягає глибини 49 дБ і охоплює широкий діапазон до 4000 Гц. Інноваційна конструкція з потрійним мікрофоном ефективно зменшує шум вітру та інші заважаючі звуки, забезпечуючи кришталево чисту якість зв'язку навіть при швидкості вітру до 20 км/год. OPPO Enco Air4 Pro отримали сертифікат TÜV Rheinland за своє високоефективне шумопоглинання.

В основі звукової досконалості OPPO Enco Air4 Pro лежить 12,4-міліметровий драйвер Extra Large Driver і Bluetooth-кодек LHDC 5.0, сертифікований Hi-Res Audio. Ці навушники підтримують передачу даних з надвисокою швидкістю до 1 Мбіт/с, частотою дискретизації до 96 кГц і роздільною здатністю до 24 біт.

Разом із кейсом навушники забезпечують вражаючий час автономної роботи - до 44 годин у режимі відтворення музики та додатково до 12 годин у режимі очікування.Пило- та водонепроникність відповідає стандарту IP55.

Наднизька затримка всього 47 мс робить цей пристрій ідеальним для геймерів і стримерів, пропонуючи тривале використання з меншим енергоспоживанням. OPPO Enco Air4 Pro підтримують одночасне підключення до двох пристроїв і сумісний зі смартфонами, планшетами та ПК, що працюють на системах Android, iOS або Windows.

OPPO Enco Air4 PRO звичайна ціна 3 999 грн. Акційна ціна (03/02-16/02) 3 333 грн

Любов немає меж. ОРРО AED Україна турбується і любить своїх користувачів, а отже не обмежилась знижками лише на ці гаджети. До переліку

акційних моделей компанія також додала:

● Смартфон ОРРО Reno12FS 5G 12/512 коштуватиме 14 999 грн замість 17 999 грн, (03/02-16/02).

● Смартфон ОРРО Reno12F 5G 8/256 коштуватиме 11 333 грн замість 14 999, (27/01-16/02).

● Смартфон OPPO A40m 8/256 коштуватиме 7 999 грн замість 8 499 грн, (03/02-16/02).

● Смартфон OPPO A3 6/256 коштуватиме 7 499 грн замість 7 999 грн, (03/02-16/02).

● Смартфон OPPO A3 6/128 коштуватиме 6 499 грн замість 7 499 грн, (03/02-16/02).

● Смартфон OPPO A3x 4/128 коштуватиме 4 999 грн замість 5 999 грн, (03/02-16/02).

● Годинник OPPO WatchX коштуватиме 14 999 грн замість 15 999 грн, (03/02-16/02).

● TWS навушники ОРРО X3i коштуватимуть 4 999 грн замість 5 555 грн, (03/02-16/02).

● TWS навушники ОРРО Buds2 Pro коштуватимуть 1 299 грн замість 2 499 грн, (03/02-16/02).

● TWS навушники ОРРО Buds2 коштуватимуть 999 грн замість 1 999 грн, (27/01-16/02).

Акційні моделі смартфонів ОРРО, а також бездротові навушники і планшети доступні для українських користувачів на сайтах і в магазинах партнерів oppoua.com, ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka та інших.