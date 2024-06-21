Офіційний анонс смартфонів Reno12 та Reno12 Pro з розширеними можливостями GenAI

21 июня 2024, 14:11

OPPO оголосила про загальноєвропейський лонч двох нових телефонів зі штучним інтелектом - Reno12 і Reno12 Pro - з набором провідних у галузі функцій GenAI (генеративного штучного інтелекту), які відкривають нові горизонти творчості та ефективності.



Ці дві моделі відкривають нову главу популярної серії OPPO Reno і є першим великим релізом в рамках зобов'язань OPPO щодо прискорення впровадження телефонів зі штучним інтелектом. "Ми вважаємо, що тенденція розвитку штучного інтелекту є фундаментальною зміною, а смартфони є ідеальними пристроями для доступу та використання мобільного штучного інтелекту", - сказав Бінго Лю, генеральний директор OPPO в Європі.



Серед різноманітного асортименту продукції OPPO серія Reno має особливе значення для Європи. У 2019 році OPPO Reno 5G став першим в Європі комерційно доступним смартфоном з підтримкою 5G. За останні 5 років вражаючі 100 мільйонів смартфонів Reno опинилися в руках користувачів, які щоб вони насолоджувались максимальними можливостями серії. Моделі Reno12 та Reno12 Pro, що належать до новітнього покоління, відрізняються футуристичним дизайном Fluid Design, який надає їм приголомшливого вигляду, та корпусом з високоміцного сплаву. Обидві моделі представляють абсолютно нову 4-нм мобільну платформу MediaTek Dimensity 7300-Energy, створену ексклюзивно компаніями MediaTek та OPPO для забезпечення виняткової енергоефективності.

Раніше цього року компанія OPPO заявила про своє прагнення зробити можливості штучного інтелекту доступними для більшої кількості людей не лише у флагманських смартфонах вищого класу. В рамках цих зусиль OPPO приєдналася до Google, Microsoft, MediaTek та інших партнерів, щоб прискорити появу нового покоління телефонів зі штучним інтелектом.ОРРО Reno12 та ОРРО Reno12 Pro пропонують набір проривних функцій з GenAI , що охоплюють повсякденні сценарії використання. Завдяки нещодавно оновленій ШІ Вирізання зображень (AI Eraser) користувачі можуть легко видаляти незнайомців або об'єкти, що відволікають увагу на фотографіях, простим дотиком завдяки здатності функції ідентифікувати небажаних людей та об'єкти.

Обидва телефони також оснащені двома функціями штучного інтелекту, спеціально розробленими для покращення групових фотографій. Функція ШІ Чисте обличчя (AI Clear Face) надає кожному на груповому знімку однаковий зірковий макіяж, відтворюючи у високій роздільній здатності такі деталі, як контур обличчя, волосся та брови, щоб навіть ті, хто стоїть далі від камери, були зафіксовані з винятковою чіткістю.



ШІ Найкраще обличчя (AI Best Face ) може автоматично ідентифікувати людей на фотографіях із заплющеними очима та за допомогою передової технології штучного інтелекту відкрити їх очі, щоб жоден груповий знімок не пропав даремно.



Для ще більшої свободи творчості ШІ Магічна студія (AI Studio ) може створювати цифрові аватари або художні портрети, використовуючи лише одну-єдину фотографію. Користувачі можуть уявити себе ковбоями, зірками кіберпанк-манги або в багатьох інших стилях, використовуючи можливості GenAI.

Окрім вдосконалення фотографій, Reno12 та Reno12 Pro також використовують можливості штучного інтелекту для підвищення ефективності та креативності. Створений на основі великої мовної моделі Google Gemini (LLM), ШІ Інструментарій (AI Toolbox) - це нове доповнення до інтелектуальної бічної панелі з такими функціями, як ШІ Письменник (AI Write), ШІ Спікер (AI Speak) і ШІ Резюме (AI Summary), що використовує потужні можливості розпізнавання, щоб зрозуміти вміст, який відображається на екрані, і відповідно рекомендувати функції штучного інтелекту, такі як швидка генерація контенту для соціальних мереж або резюме для довгих статей. У додатку "Запис" користувачі тепер можуть використовувати новий інструмент ШІ Резюме запису (AI Recording Summary), щоб автоматично створювати короткі текстові резюме з голосового запису та впорядковувати їх у нотатки, виділяючи й форматуючи для кращої читабельності таку інформацію, як списки справ, час, місцезнаходження та інші деталі.Моделі Reno12 та Reno12 Pro - це сміливий, прогресивний дизайн, в центрі якого - сріблястий корпус космічного вигляду. Задня скляна панель обох моделей виконана з використанням текстури Fluid Ripple Texture від OPPO, що створює 3D-візуалізацію хвиль. Таке візуальне відчуття забезпечує використання ефекту паралакса, зберігаючи при цьому дзеркально гладку текстуру, що стали візитною карткою серії Reno.

Окрім нового сріблястого кольору, обидві моделі пропонують альтернативні варіанти дизайну. Для більш класичного вигляду- Black Brown (Чорно-коричневий) має насичений відтінок какао з покриттям, на якому не залишаються відбитки пальців. На Reno12 Pro Nebula Black (Мерехтливий Чорний) має двоколірний матово-глянцевий дизайн з двома половинками, розділеними елегантною металевою смужкою, що проходить горизонтально по задній панелі телефону.

Reno12 Pro оснащений новим дисплеєм- Infinite View Screen - найбільша еволюція дисплея в історії серії Reno. Завдяки дизайну з чотирма мікро-вигинами, він поєднує в собі естетику вигнутого екрану та зручність плаского екрану, забезпечуючи повне занурення у зображення та винятковий комфорт, водночас значно зменшуючи кількість випадкових дотиків до вигнутих країв екрану.



І Reno12, і Reno12 Pro оснащені 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, здатним відображати до 1,07 мільярда кольорів, а також апаратним захистом очей від низького рівня синього світла. До цього додається технологія Splash Touch від OPPO, запатентоване рішення, яке дозволяє екрану працювати належним чином, навіть коли екран або руки користувача мокрі.



Для захисту екрану Reno12 вперше у світі використовує скло Corning Gorilla Glass 7i, яке має винятковий захист від падінь. Reno12 Pro оснащений захисним склом Corning Gorilla Glass Victus 2 - найміцнішим захисним склом, яке коли-небудь з'являлося в серії Reno, що забезпечує ультра-флагманський рівень стійкості до ударів, падінь, згинання та подряпин. Завдяки класу захисту IP65 обидві моделі також забезпечують виняткову пиле- та водонепроникність, а найважливіші компоненти телефону, зокрема отвори, динаміки, порт USB-C та лоток для SIM-карт, були посилені, щоб зробити телефони ще більш водонепроникними.

Оснащена сенсором Sony LYT-600 з повнопіксельним всеспрямованим автофокусом і системою OIS, основна камера Reno12 і Reno12 Pro забезпечує швидке і стабільне фокусування для отримання більш чітких знімків. Обидві моделі також мають портретний режим із 2-кратним зумом для легкої зйомки приголомшливих портретів із насиченим боке, що не поступаються за якістю портретам, знятим професійними камерами.Reno12 Pro ще більше розширює можливості професійної фотозйомки завдяки 50-мегапіксельній телефото-портретній камері з 2-кратним оптичним зумом, а також новій 50-мегапіксельній селфі-камері з автофокусом і новими ефектами портретної ретуші зі штучним інтелектом для зйомки селфі в портретному стилі.Обидва телефони оснащені вдосконаленою функцією Flash Snapshot, яка більш гнучко налаштовує експозицію камери, дозволяючи отримувати більш реалістичні світлові ефекти та природні тони шкіри на фотографіях. Відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду також доступне як на основну, так і на фронтальну камеру, що дає змогу знімати приголомшливе відео високої чіткості з роздільною здатністю в чотири рази вищою, ніж у відео 1080p.Reno12 та Reno12 Pro - це перші телефони, оснащені кастомізованою 4-нм мобільною платформою MediaTek Dimensity 7300-Energy. Розроблена MediaTek спільно з OPPO для забезпечення виняткової енергоефективності, нова восьмиядерна платформа складається з чотирьох продуктивних ядер A78 та чотирьох ефективних ядер A55. Тісна співпраця між OPPO та MediaTek над Dimensity 7300-Energy також забезпечила прорив у продуктивності системи, пам'яті та сховищ завдяки новітньому процесору ColorOS Trinity Engine.Використовуючи моделі штучного інтелекту для визначення поточного сценарію користувача, оновлений CPU-Vita Trinity Engine здатний точно розподіляти ресурси системи, досягаючи нижчого енергоспоживання, забезпечуючи при цьому стабільність і плавність роботи системи.Процесор RAM-Vita покращує використання оперативної пам'яті, прискорюючи запуск програм і перемикання між ними. Він може підтримувати роботу активних фонових додатків протягом неймовірних 72 годин. Крім того, функція розширення оперативної пам'яті OPPO може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять, забезпечуючи ще більшу плавність роботи, коли це необхідно.Крім того, оновлений процесор ROM-Vita тепер виконує компресію без втрат для рідко використовуваних програм і керує дублікатами файлів, щоб зменшити зайве використання пам'яті, в результаті чого збільшується місце для зберігання користувацьких файлів і підвищується швидкість читання/запису даних з пам'яті.Завдяки цілеспрямованій оптимізації анодної та катодної структури акумулятора Reno12 та Reno12 Pro вдалося створити акумулятор з найвищою щільністю енергії 5 000 мАг, який ще ніколи не використовувався в телефонах серії Reno, що забезпечило тривалий час автономної роботи та чотири роки оптимального стану акумулятора .

Завдяки підтримці 80Вт зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge в обох моделях, цей акумулятор можна зарядити з 1% до 49% всього за 18 хвилин, а для повного 100% заряду потрібно лише 46 хвилин .



У моделях Reno12 та Reno12 Pro з'явилося останнє покоління запатентованої технології ШІ Підтримка посилань (AI LinkBoost). Завдяки дев'яти окремим антенам, розташованим в архітектурі об'ємного покриття на 360 градусів, ШІ Підтримка посилань (AI LinkBoost) здатна покращити прийом сигналу та оптимізувати вибір мережі, використовуючи модель штучного інтелекту системного рівня для швидкого перемикання між мережами на основі мережевого середовища користувача.



Для нового покоління ШІ Підтримка посилань (AI LinkBoost) компанія OPPO провела широке локальне тестування та оптимізацію на ринках по всьому світу, щоб забезпечити стабільне з'єднання. Зокрема, покращено затримку мережі в місцях зі слабким сигналом або завантаженими мережами, покращено плавне перемикання між WiFi та стільниковою мережею, а також прискорено швидкість відновлення сигналу при виході з ліфтів або підвалів. Завдяки першому в світі сертифікату TÜV Rheinland про високу продуктивність мережі, серія Reno12 підтверджує безперебійну роботу в мережі в усіх протестованих сценаріях, що забезпечує додаткову впевненість у найкращій у своєму класі продуктивності з'єднання.



Для таких ситуацій, як переліт, поїздка в метро або гірський похід, де покриття мобільної мережі недоступне, OPPO представляє BeaconLink для Reno12 та Reno12 Pro. Використовуючи власні протоколи зв'язку, BeaconLink підсилює передачу Bluetooth, щоб забезпечити зв'язок на відстані до 200 метрів, що дозволяє здійснювати голосові дзвінки в екстрених ситуаціях без необхідності використання покриття мережі.



В Україні новітні смартфони преміум якості починають представленість з флагманського OPPO Reno12 Pro. OPPO Reno12 Pro можна придбати з 18 червня у кольорах Мерехтливий Чорний (Nebula Black) та Мерехтливий Сріблястий (Nebula Silver) та за ціною 24999 грн.

Молодша версія OPPO Reno12 буде доступна згодом, слідкуйте за нашими повідомленнями.



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