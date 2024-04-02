2 апреля 2024, 13:15

Україна застосовує дрони зі ШІ для атак на енергетичну галузь Росії, - CNN

Атаки України по нафтопереробних заводах Росії стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю й обладнання деяких з них штучним інтелектом.



"Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра", - розповіло близьке до української програми безпілотників джерело CNN.

