OPPO Reno12 F - смартфон зі ШІ, портретною зйомкою та довговічністю

23 сентября 2024, 11:28

OPPO AED Україна представляє Reno12 F, поповнивши свою популярну серію Reno стильним і доступним телефоном зі штучним інтелектом.

Завдяки дизайну Cosmos Ring Design, динамічному підсвічуванню Halo Light та інтелектуальному адаптивному екрану з частотою оновлення 120 Гц, захищеному міцним корпусом All-Round Armour, Reno12 F вражає своїм стильним дизайном та міцною конструкцією. Як експерт з портретної фотографії зі штучним інтелектом, OPPO Reno12 F бере на себе ініціативу в розширенні творчого потенціалу фотографії завдяки передовим функціям штучного інтелекту, таким як AI Eraser та AI Smart Image Matting 2.0. Завдяки високій продуктивності мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 685 4G та технології AI LinkBoost для покращення зв'язку, OPPO Reno12 F є найкращим вибором для користувачів, які бажають зануритися у світ телефонів зі штучним інтелектом.

OPPO Reno12 F революціонізує дизайн серії Reno завдяки новому дизайнерському рішенню Cosmos Ring Design. Натхненний класичними наручними годинниками, круглий модуль камери на задній панелі підсвічується Halo Light, який синхронізується з музикою. Halo Light не лише забезпечує різноманітні світлові ефекти, що налаштовуються для різних сценаріїв, але й слугує витонченою системою сповіщень про заряджання, дзвінки та повідомлення, сповіщаючи користувачів з мінімальним відривом від роботи під час зустрічей та занять.



Доповнюють приголомшливий дизайн Cosmos Ring варіанти кольорів, що поєднують в собі сучасні та класичні колірні рішення OPPO Reno12 F: бурштиново-помаранчевий (Amber Orange) і матово-сірий (Matte Grey). При товщині всього 7,69 мм в матово-сірому кольорах і 7,76 мм в бурштиново-помаранчевому, телефон важить лише 187 г, поєднуючи в собі стильний дизайн і комфорт на всі випадки життя.



OPPO Reno12 F може похвалитися інтелектуальним адаптивним екраном з частотою оновлення 120 Гц і чудовою піковою яскравістю до 2100 ніт. Функція Splash Touch усуває труднощі, спричинені мокрим екраном або руками, підвищуючи точність дотиків і свайпів навіть у дощову погоду. Крім того, телефон пропонує інтелектуальний захист очей найвищого рівня, використовуючи як апаратні, так і програмні рішення для мінімізації випромінювання синього світла та відображення оптимальної температури екрану протягом усього дня.

Окрім елегантного та стильного зовнішнього вигляду, OPPO Reno12 F може похвалитися неймовірною міцністю, що забезпечується всебічним захистом від щоденних падінь, подряпин, натискань та бризок води. Надійна броня включає в себе вдосконалений скляний екран і високоміцний сплав власної розробки OPPO, в той час як внутрішні компоненти захищені структурою Sponge Bionic Cushioning. Завдяки такому захисту зсередини, OPPO Reno12 F має клас захисту від води та пилу IP64 та 5 зірок за результатами тестування SGS Performance Multi-Scene Protection Testing.



В основі Reno12 F лежить прагнення OPPO зробити технологію штучного інтелекту доступною, надаючи більшій кількості користувачів передові функції GenAI. Так, AI Eraser пропонує легкий спосіб видалення небажаних об'єктів, одночасно інтегруючи природні фони для заміни. Тим часом AI Smart Image Matting 2.0 було оновлено з поліпшеною точністю, що дозволяє створювати вирізи з кількох об'єктів, які можна зберігати як окремі наклейки для подальшого використання. Також у телефоні є програма AI Studio, яка забезпечує персоналізовану фотографію на основі штучного інтелекту, перетворюючи селфі на унікальні цифрові аватарки.



Окрім набору функцій GenAI, OPPO Reno12 F підвищує якість фотозйомки завдяки системі надчіткої камери, розробленій для створення виразних і природніх портретів. Система включає високоякісну основну камеру на 50 Мп, макрокамеру на 2 Мп для ідеальних портретів крупним планом та надширококутну камеру на 8 Мп з кутом огляду 112 градусів, доповнену селфі-камерою на 32 Мп з кількома фокусними відстанями.



На додаток до цієї потужної комбінації камер, режим Pro Portrait використовує можливості основної та макрокамери для створення ефекту боке професійного рівня для приголомшливих портретів, а функція AI Portrait Retouching забезпечує більш яскраві та природні ефекти ретуші. Разом апаратно-програмні комбінації гарантують, що кожен портрет на Reno12 F передасть повну природну красу з винятковими деталями.



Забезпечуючи значне покращення досвіду роботи з Reno12 F, ми досягли найкращої продуктивності мережі за всю історію серії Reno. Зокрема, технологія AI LinkBoost від OPPO використовує модель штучного інтелекту системного рівня для покращення прийому сигналу та оптимізації вибору мережі.



Інтелектуально адаптуючись до складних умов мережі, AI LinkBoost гарантує користувачам найкраще з'єднання. Наприклад, він забезпечує плавний перехід не лише між мережами передачі даних у мертвих зонах Wi-Fi, а й між різними SIM-картами, гарантуючи стабільне та швидке з'єднання. Крім того, під час пересування на високих швидкостях AI LinkBoost значно підвищує стабільність мережі, зменшуючи буферність прямих трансляцій YouTube у години пік у метро. Для екстремальних випадків, коли немає покриття мережі, BeaconLink від OPPO підтримує голосові дзвінки між пристроями через Bluetooth на основі самостійно розробленого протоколу, що робить можливим спеціальний мережевий зв'язок навіть у повністю відключеному середовищі.

OPPO Reno12 F працює на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8-ядерного чипсета з 6-нм процесором для покращеної продуктивності та нижчого енергоспоживання. Він доступний у великих конфігураціях пам'яті: 8 ГБ оперативної пам'яті та 256/512 ГБ ПЗУ, а також з додатковою можливістю розширення віртуальної пам'яті до 8 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion, що гарантує безперебійну роботу в багатозадачному режимі. Додавання ексклюзивної технології OPPO Trinity Engine також забезпечує довготривалу безперебійну роботу системи завдяки точному розподілу обчислювальних ресурсів. Сюди входить ROM-Vita, яка може розумно стискати та чистити пам'ять, щоб створити більше місця для користувацьких файлів. Завдяки цим вдосконаленням Reno12 F пройшов 50-місячний тест OPPO на безперебійну роботу, що гарантує плавність роботи системи протягом більш ніж чотирьох років використання.Завдяки великому акумулятору ємністю 5 000 мАг OPPO Reno12 F може забезпечити до 1,85 днів регулярного використання або вражаючі 11,11 годин безперервного стрімінгу TikTok. Цей довговічний акумулятор доповнюється 45 Вт зарядним пристроєм SUPERVOOC TM Flash Charge, який забезпечує повну 100% зарядку за 75 хвилин. Навіть швидка 10-хвилинна зарядка може забезпечити понад 7 годин відтворення музики або понад 8 годин розмов, гарантуючи, що користувачі завжди будуть на зв'язку.В Україні смартфон OPPO Reno12 F у кольорах янтарно-помаранчевий (Amber Orange) і матово-сірий (Matte Grey) можна придбати за акційною ціною на старті продажів. З 12/09 до 29/09 акційна ціна OPPO Reno12 F 8/256 Гб становить 12 999 грн.

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