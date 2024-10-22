OPPO подала понад 105 000 патентних заявок на вересень 2024 року

22 октября 2024, 15:15

Станом на 30 вересня 2024 року OPPO закріпила свої позиції як провідний інноватор, подавши понад 105 000 патентних заявок по всьому світу, з яких понад 59 000 патентів було отримано.

OPPO подала патенти більш ніж у 40 країнах і регіонах. У 2023 році компанія посіла 5-е місце у світі за кількістю отриманих патентів на корисні моделі у Китаї та 4-е місце серед китайських компаній за кількістю патентних заявок у Європі та США. Ці досягнення підтверджують прагнення OPPO до глобальних інновацій і розробки передових технологічних рішень.

У галузі 5G OPPO стала лідером, розгортаючи патенти на стандартні технології 5G у понад 40 країнах і регіонах. До кінця вересня 2024 року компанія подала понад 6 500 сімейств глобальних патентних заявок і оголосила понад 3 800 сімейств патентів на 5G стандарти до ETSI (Європе́йський інститу́т телекомунікаці́йних станд́артів (англ. European Telecommunications Standards Institute, ETSI). OPPO також внесла понад 12 000 пропозицій, пов'язаних зі стандартами 5G, до 3GPP. У жовтні 2023 року звіт LexisNexis IPlytics поставив OPPO на 8-е місце за загальною силою патентів на 5G, підкреслюючи ключову роль компанії у формуванні майбутнього технологій 5G.Інновації OPPO виходять за межі 5G. Компанія подала 920 сімейств, або 3 600 патентних заявок, у сфері відео-технологій, посівши 30-е місце у світі. У галузі ШI OPPO подала близько 5 860 патентів, зосередившись на таких передових напрямках, як обробка зображень, комп'ютерний бачення, мовні технології та машинне навчання. Крім того, OPPO отримала близько 12 909 патентів, пов'язаних з обробкою зображень, що ще раз підкреслює її експертизу у цій галузі.

Варто додати, що цього року OPPO випустила серію телефонів зі штучним інтелектом Find X7 та серію Reno12 (зокрема, моделі Reno12 Pro та Reno12 F), які демонструють глибокий досвід OPPO у сфері мобільного штучного інтелекту. Ці передові смартфони оснащені функцією AI Eraser (ШІ Вирізання зображень), що базується на передовій технології розпізнавання та генерації зображень зі штучним інтелектом, дозволяє користувачам усунути відволікаючі фактори та заповнити простір одним натисканням, революціонізуючи спосіб редагування зображень.

Крім AI Eraser (ШІ Вирізання зображень), ще є такі інструменти як AI Toolbox (ШІ Інструментарій) і AI Studio (ШІ Студія), які вперше представлені в серії Reno12. ШІ Інструментарій об'єднує три основні функції: ШІ Резюме, ШІ Письменник і ШІ Говоріння, призначені для полегшення та прискорення виконання рутинних завдань. ШІ Студія використовує потужні можливості штучного інтелекту серії Reno12, щоб допомогти користувачам легко створювати портрети студійної якості з творчим і різноманітним бекграундом.

Власна технологія швидкої зарядки OPPO зробила революцію у споживчій електроніці та за її межами. Цю технологію ліцензували понад 60 компаній у різних галузях, від спільних павербанків до зарядки в автомобілях. У 2021 році OPPO запустила проєкт "The Flash Initiative", метою якого є розширення можливостей швидкої зарядки за межі традиційної споживчої електроніки, інтегруючи її в публічні простори, автомобілі та широкий спектр інших технологій.

Надшвидка зарядка використовується, зокрема і в моделях Reno12 та Reno12 Pro. Завдяки підтримці 80Вт зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge в обох моделях, акумулятор з найвищою щільністю енергії 5 000 мАг можна зарядити з 1% до 49% всього за 18 хвилин, а для повного 100% заряду потрібно лише 46 хвилин.

А в ОРРО A60 та в серії Reno12 F доступна функція швидкої зарядки SUPERVOOC TM потужністю 45 Вт, що дозволяє зарядити акумулятор на 50% всього за 30 хвилин. Крім того, функція інтелектуальної зарядки полегшує моніторинг стану акумулятора та запобігає його передчасному старінню, оптимізуючи процес заряджання відповідно до індивідуальних особливостей користувача та його звичок у користуванні телефоном.

OPPO продовжує розширювати межі технологічних інновацій, закріплюючи за собою місце світового лідера в галузі технологій.