OPPO 5 рік поспіль в 10-тці лідерів рейтингу Інтелектуальної Власності

9 мая 2024, 15:45

Провідна світова технологічна компанія OPPO випустила White Paper про інновації та інтелектуальну власність OPPO, підтверджуючи свою непохитну прихильність до інновацій та захисту інтелектуальної власності.

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), у 2023 році OPPO посіла дев'яте місце у світі за кількістю патентів, поданих відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ), і вже п'ятий рік поспіль входить до світової десятки лідерів. Станом на 31 березня 2024 року OPPO подала понад 101 000 патентних заявок по всьому світу, отримавши понад 55 000 патентів, з яких 91% - це патенти на корисні моделі.

Завдяки значним інвестиціям у дослідження та розробки в таких сферах, як обробка зображень, комп'ютерний інтелект, мовленнєві технології, обробка природної мови та машинне навчання, OPPO є піонером у розробці технологій штучного інтелекту (ШІ) та їх широкому застосуванні у своїх смартфонах. Станом на 31 березня 2024 року OPPO подала 5 399 патентів, пов'язаних зі штучним інтелектом, зокрема 3 796 патентів на корисні моделі в галузі штучного інтелекту. Згідно з «Рейтингом патентів на штучний інтелект», опублікованим 22 квітня 2024 року виданням про інтелектуальну власність IPRdaily, OPPO посіла дев'яте місце в Китаї, отримавши в цілому 3 743 патенти на корисні технології, пов'язані зі ШІ.



У своїх прагненнях покращити досвід smart життя для своїх користувачів OPPO зосереджується на трансформації останніх технічних інновацій у практичні, орієнтовані на споживача додатки. Це включає в себе впровадження понад ста функцій, керованих штучним інтелектом, в останню серію OPPO Find X7, в той час як майбутні плани передбачають інтеграцію генеративних функцій ШІ, таких як AI Eraser і AI Magic Studio, в інші продукти OPPO.

Прихильність OPPO до відкритих інновацій спонукає компанію до створення екосистеми інтелектуальної власності, заснованої на ключових технологічних проривах у таких важливих сферах, як 5G/6G, штучний інтелект, флеш-зарядка та обробка зображень.На сьогоднішній день OPPO впровадила основні стандартні патенти 5G у більш ніж 40 країнах і регіонах світу. Вона також подала понад 6 100 заявок на глобальні патенти, задекларувала понад 3 300 патентів на стандарти 5G в Європейському інституті телекомунікаційних стандартів (ETSI) і подала понад 11 000 пропозицій, пов'язаних зі стандартом 5G, в рамках Проекту партнерства 3-го покоління (3GPP). В інших сферах OPPO подала понад 12 306 заявок на патенти, пов'язані з обробкою зображень, і надала ліцензію на свою технологію флеш-зарядки VOOC більш ніж 50 компаніям, що дозволило створити більше електронних пристроїв з можливістю швидкої зарядки.Компанія настільки впевнена у якості та витривалості акумуляторів ОРРО, що для всіх, хто придбає OPPO Reno11 F 5G в період з 12.04.2024 по 12.05.2024 у офіційного роздрібного партнера OPPO в Україні, компанія надає 4 роки гарантії* акумулятора. Ця гарантія надає можливість користувачеві протягом 4 років після активації пристрою безкоштовно замінити акумулятор один раз, якщо ємність акумулятора падає нижче 80% від початкової максимальної ємності.

Протягом багатьох років OPPO укладала ліцензійні або перехресні ліцензійні угоди з десятками власників патентів по всьому світу, вирішуючи численні питання ліцензування інтелектуальної власності шляхом переговорів і перехресних ліцензій, які повністю відображають цінність прав інтелектуальної власності для всіх сторін. Ці кроки перегукуються з більш широким переконанням компанії щодо стягнення розумних ліцензійних платежів та уникнення примусових патентних спорів, захищаючи при цьому свої законні права та інтереси, де це можливо.Керуючись своєю місією «Технології для людства, доброта для світу», OPPO продовжуватиме інвестувати в інновації, щоб створювати провідні в галузі продукти та послуги, одночасно роблячи свій внесок у розвиток глобальної екосистеми інтелектуальної власності за допомогою практичних дій.