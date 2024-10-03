OPPO оголосила про співпрацю з ЮНЕСКО

3 октября 2024, 12:45

OPPO має намір налагодити партнерство з Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з метою розширення можливостей культурної освіти та різноманітності за допомогою технологій.

Використовуючи технологію обробки зображень, ця ініціатива спрямована на збереження та передачу культурної спадщини, дозволяючи молоді досліджувати світ і спілкуватися з різними культурами, дійсно втілюючи дух «Connecting Cultures, Inspiring Futures» («Об'єднуючи культури, надихаючи майбутнє»).



В рамках цієї співпраці компанія OPPO передасть 1000 планшетів OPPO для підтримки розвитку місцевої молодіжної освіти в Африці та Азії. На цих пристроях будуть встановлені курси культурного програмування, розроблені в рамках «Молодіжної ініціативи з кодування», спільно започаткованої ЮНЕСКО та CODEMAO, дитячим освітнім брендом з програмування. Ініціатива має на меті сприяти інклюзивному та безпечному використанню технологій, просувати рівноправну освіту в Африці та Азії та допомагати зберігати місцеву культурну спадщину за допомогою цифрового навчання.



Фірмін Е. Матоко, заступник Генерального директора з питань пріоритетної Африки та зовнішніх зв'язків, заявив: «Відданість OPPO просуванню молодіжних інновацій та освіти високо цінується. Я впевнений, що студенти та викладачі з Африки та Азії отримають велику користь від нового партнерства з OPPO відповідно до бачення та вимог ЮНЕСКО». Партнерство буде офіційно започатковано після завершення відповідних процедур ЮНЕСКО. Ініціатива OPPO отримала потужну підтримку з боку Національної комісії Китайської Народної Республіки у справах ЮНЕСКО.



На додаток до пожертвувань, OPPO запускає глобальну кампанію #CaptureMyCulture, заохочуючи користувачів по всьому світу зробити свій внесок у збереження культури, ділячись фотографіями та історіями, які прославляють їхні місцеві традиції. Учасники цієї кампанії матимуть можливість відвідати церемонію передачі пожертвувань.

Прихильність компанії OPPO до культурної освіти виходить за рамки партнерства з ЮНЕСКО. На початку цього року OPPO об'єднала зусилля з Discovery Channel, щоб запустити проект «Культура в кадрі» - глобальну ініціативу, спрямовану на висвітлення та захист культурного розмаїття за допомогою технологій візуалізації. Проект фіксує зусилля відданих своїй справі людей: Таїландського гурту Lisu, що зберігає свою спадщину за допомогою музики; індонезійських ремісників, що займаються стародавнім ремеслом батику та візуально представляють місцеві традиції; іспанських танцівники фламенко, що втілюють культуру Андалузії через свою форму мистецтва. Кожна група розповідає унікальну культурну історію через окремий вид мистецтва.



Крім того, OPPO презентувала AI Studio в серії Reno12, що дозволяє користувачам створювати портрет студійної якості, наприклад, перевтілюючись у танцівника фламенко, пропонуючи захоплюючий культурний досвід з будь-якої точки світу.



OPPO продовжує розширювати межі технологічних інновацій, використовуючи свій досвід у галузі штучного інтелекту та візуалізації для покращення збереження культури та освіти. Надаючи інструменти для творчого самовираження та розповіді історій, OPPO допомагає об'єднувати культурні цінності та надихати наступні покоління.

Відзначаючи своє 20-річчя, компанія залишається відданою своїй місії «Технології для людей, доброта для світу», рухаючись вперед, OPPO продовжить використовувати технології, щоб сприяти позитивному впливу на суспільство. OPPO залишається відданою справі сприяння збереженню культури та освіті молоді, роблячи свій внесок в успадкування та розвиток світової культури.