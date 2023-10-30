Дантес випустив відеоблог про будинок культури Ірпіненя та концерт з Монатіком

30 октября 2023, 14:15

«Це дебютна серія проєкту «Будинок культури», у якому ми разом з MONATIK робимо першу культурну ін’єкцію в деокупваному Ворзелі, на Київщині», – вказано в описі блогу.

У новому відеоролику співак також розповів про мистецькі осередки на Київщині: зруйнований будинок культури в Ірпені, Іванківський історично-краєзнавчий музей.Нагадаємо, що 22 серпня біля музею «Уварівський дім» у селищі Ворзель проходив безкоштовний концерт Монатіка та Дантеса. Концерт було достроково завершено військовими та поліцією через небезпеку великого скупчення людей.