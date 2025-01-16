Документ покликаний побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Великобритания выделит Украине $3 млрд из российских активов
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Україна та Велика Британія підписали договір про 100-літнє партнерство
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Израиль направил в Украину несколько сотен портативных зарядных станций EcoFlow
- Бизнес | Сегодня, 12:15
РФ стала другим за величиною ринком збуту для французької кіноіндустрії 2024 р
- Технологии | Сегодня, 11:45
Испания снова побила рекорд по трансплантациям
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Китайцы хотят купить заводы Volkswagen — Reuters
- Интернет | Сегодня, 10:45
TikTok отключат в США уже в это воскресенье
- Технологии | Сегодня, 10:15
Российское ракетное производство — под санкциями США
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Скільки компаній відкрили українці у Польщі після початку повномасштабної війни?
Последние материалы
- Аналитика | 11 января, 11:17
Дайджест найцікавішого за тиждень №1 – новинки EcoFlow та 30 тисяч FPV-дронів з Лондона для ЗСУ
- Обзоры | 8 января, 15:03
ColorWay CW-4332 - замшева серветка для сушки та полірування авто
- Обзоры | 7 января, 14:25
ColorWay CW-2417 - мікрофіброва рукавичка для миття автомобіля
- Обзоры | 30 декабря, 8:12
Gelius BoomBox X GP-BS500x – захищена зовнішня колонка з підсвіткою та вбудованим МР3-плеєром
- Фотогалереи | 20 декабря, 23:17
БПЛА РФ знову атакували "Розетка"
- Фотогалереи | 20 декабря, 12:48
Незвичайний мод на базі Dark Base Pro 901 White та Silent Loop 200
- Интервью | 19 декабря, 14:26
Штучний інтелект без бар'єрів: інноваційна оптимізація LLM від експертки з NLP Олени Сокол
- Обзоры | 16 декабря, 12:52
be quiet! Pure Base 500DX – ARBG-корпус для прогресивного ПК
- Обзоры | 7 декабря, 21:00
ColorWay CW-STM01-24H - добовий таймер-розетка
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Великобритания выделит Украине $3 млрд из российских активов 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Україна та Велика Британія підписали договір про 100-літнє партнерство 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Израиль направил в Украину несколько сотен портативных зарядных станций EcoFlow 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
РФ стала другим за величиною ринком збуту для французької кіноіндустрії 2024 р 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Испания снова побила рекорд по трансплантациям 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Китайцы хотят купить заводы Volkswagen — Reuters 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
TikTok отключат в США уже в это воскресенье 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Российское ракетное производство — под санкциями США 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Скільки компаній відкрили українці у Польщі після початку повномасштабної війни? 0.00