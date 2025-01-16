16 января 2025, 13:15

Україна та Велика Британія підписали договір про 100-літнє партнерство

Документ покликаний побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.


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