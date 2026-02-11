ГлавнаяНовости
11 февраля 2026, 15:45

Євросоюз готує для Росії "криптобан", - FT

Європейська комісія запропонувала ввести повну заборону на будь-які операції з криптовалютами, пов'язаними з Росією. Цей крок покликаний перекрити Москві шляхи обходу санкцій.


