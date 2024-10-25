В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E

25 октября 2024, 10:15

Національна комісія регулювання електронних комунікацій (НКЕК) запропонувала Міністерству цифрової трансформації впровадити в Україні радіотехнологію Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц), додавши відповідні частоти до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром.

"Збільшення пропускної здатності для Wi-Fi-мереж (480 МГц додаткового спектра) означає вищу швидкість, меншу затримку та одночасне передавання набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi", — йдеться в поясненні.Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських — на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.