Цена первого в мире игрового роутера Wi-Fi 6E превышает $500

11 января 2021, 17:15

Названа стоимость первого в мире маршрутизатора игрового класса с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E: речь идёт об устройстве ROG Rapture GT-AXE11000 компании ASUS, предварительная информация о характеристиках которого была раскрыта в сентябре прошлого года.

Напомним, что стандарт Wi-Fi 6E предполагает использование частотного диапазона 6 ГГц в дополнение к 5 ГГц и 2,4 ГГц. Технология Wi-Fi 6E разработана для обеспечения высокой производительности в очень загруженных местах.



Теперь стали известны скоростные характеристики ROG Rapture GT-AXE11000. В диапазоне 2,4 ГГц скорость передачи данных достигает 1148 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц — 4804 Мбит/с, в диапазоне 6 ГГц — 4804 Мбит/с.



Роутер оборудован процессором с четырьмя вычислительными ядрами (1,8 ГГц) и 1 Гбайт оперативной памяти. Предусмотрены восемь внешних антенн.



Что касается сетевых интерфейсов, то есть один порт RJ45 10/100/1000 WAN, четыре порта RJ45 10/100/1000 LAN и один разъём 2.5G WAN/LAN. Кроме того, доступны два порта USB 3.2 Gen1.

Сообщается, что продажи маршрутизатора начнутся до конца января. Приобрести его можно будет за $550.

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