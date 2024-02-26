MSI выпускает беспроводной USB-адаптер стандарта Wi-Fi 6E

26 февраля 2024, 14:45

Компания MSI, ведущий производитель компьютерного оборудования для геймеров, авторов контента и энтузиастов, объявляет о выпуске AXE5400 WiFi USB – беспроводного адаптера стандарта Wi-Fi 6E.

Благодаря популярному интерфейсу USB и легкой установке он представляет собой весьма удобный вариант апгрейда сетевых возможностей ноутбуков и ПК – с доступом к частотному диапазону 6 ГГц.Адаптер AXE5400 WiFi USB может похвастать высокой пропускной способностью и способен быстро передавать данные в каждом из трех доступных частотных диапазонов: со скоростью 2402 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц с широкими каналами связи (160 МГц), 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.Адаптер AXE5400 WiFi USB – это удобный способ наделить любой ПК или ноутбук современным беспроводным интерфейсом Wi-Fi 6E. Для его работы не требуется установка дополнительного программного или аппаратного обеспечения. В комплект поставки входит подставка, позволяющая оптимально располагать адаптер с точки зрения надежности и зоны действия сетевого соединения.