В январе MediaTek продемонстрирует Wi-Fi 7

22 ноября 2021, 11:15

Технология Wi-Fi 6E только выходит на рынок, но на предстоящей выставке CES в январе в действии будет продемонстрирована уже Wi-Fi 7.

Об этом сообщила компания MediaTek, которая прочит новому решению более широкие перспективы, чем Wi-Fi 6E. «Мы собираемся участвовать в создании технологии Wi-Fi 7. Мы хотим быть лидерами, и метавселенная будет нашей», — заявил Джеймс Чен (James Chen), заместитель вице-президента по маркетингу MediaTek.



«Я не думаю, что в ближайшее время снизятся цены [на чипы Wi-Fi]... Рост цен, с которым мы столкнулись за последние 18 месяцев, не похож ни на что виденное нами за 24 года в бизнесе. В определённых сегментах будет постепенное сокращение, но я думаю, что это новая норма», — сказал Кевин Китинг (Kevin Keating), директор MediaTek по глобальным связям с общественностью.



Технология Wi-Fi 6E действительно только начала появляться в очень дорогих маршрутизаторах, таких как RAXE500 от Netgear за $600. Адаптеры Wi-Fi 6E есть в некоторых новых смартфонах премиум-класса, и MediaTek уже анонсировала ряд новых чипсетов Wi-Fi 6E. Но если маршрутизаторы Wi-Fi 6E останутся дорогими, то Wi-Fi 7 может распространиться довольно быстро.



Официально внедрение стандарта Wi-Fi 7, также известного как 802.11be, ожидается через несколько лет — по некоторым данным, только к 2024 году. Но, похоже, чипмейкеры решили заняться этим уже сейчас. Кроме MediaTek ответственность за новый стандарт взяли на себя Intel и Qualcomm, хотя они пока не обещали демонстрировать продукцию.



Господин Чен уточнил, что Wi-Fi 7 обещает существенные улучшения в сравнении с 6E: «Если использовать на продукте с Wi-Fi 7 то же количество антенн, что и в Wi-Fi 6E, скорость увеличится в 2,4 раза. [При переходе] с Wi-Fi 6 на 6E не было никакого прироста; мы просто использовали новый диапазон». Ещё одним достоинством технологии является улучшенная защита от помех, создаваемых соседними беспроводными сетями. Сроки выхода оборудования с поддержкой Wi-Fi 7 на рынок пока не уточняются.

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