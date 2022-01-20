MediaTek: первые устройства с Wi-Fi 7 выйдут на рынок уже в 2023 году

20 января 2022, 9:15

MediaTek заявила, что уже некоторое время работает над будущим стандартом Wi-Fi 7. Компания говорит, что уже продемонстрировала новую технологию своим партнёрам и ключевым клиентам.

Стандарт Wi-Fi 7 представляет собой обновление технологии Wi-Fi 6, которое обеспечит повышение скорости передачи данных примерно в 2,4 раза.



MediaTek сообщает, что Wi-Fi 7 сможет использовать канал шириной 320 МГц, квадратурную амплитудную модуляцию (QAM) 4K, многопользовательский блок ресурсов (MRU) и по-прежнему будет работать на существующих частотах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. По словам MediaTek, первые устройства с Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2023 году. Однако они будут основаны на черновых спецификациях стандарта, поскольку он не будет сертифицирован IEEE до 2024 года.

Напомним, что первые устройства с поддержкой Wi-Fi 6 были представлены в конце 2019 года, а массовое распространение стандарта пришлось на 2020 год.

(С) 3dnews.