"Скіфське золото" до звільнення Криму зберігатимуть у Києві

21 июля 2023, 9:15

Колекцію планують зберігати у національному музеї історії України в Києві, повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, передає УНН.

"Місцем її зберігання попередньо визначено, відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики "Національний музей історії України". Деталі поки не розголошуємо", – зазначила Чуєва.Нагадаємо, 9 червня Верховний суд Нідерландів ухвалив, що "скіфське золото" має бути повернене Україні. Йдеться про експонати з кримських музеїв, які передавалися на виставку в Амстердам у 2014 році.