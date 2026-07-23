У Києві презентували "Щоденник Катерини Савенко" про облогу Маріуполя

23 июля 2026, 11:45

21 липня у Музеї історії міста Києва відбулася презентація книги "Щоденник Катерини Савенко", підготовленої Музеєм "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова за підтримки Метінвест.

42-річна мешканка Маріуполя почала вести записи 24 лютого 2022 року. У двох зошитах збереглися 34 нотатки про обстріли, життя у підвалі, пошуки води та їжі, сусідів, родину і руйнування міста. 29 березня загинув чоловік Катерини Віталій, сама жінка зазнала тяжкого поранення і померла 4 квітня. Перед смертю вона просила рідних зберегти щоденник і розповісти світові про події у Маріуполі. Родина знайшла записи та вивезла їх з окупованого міста. У презентації взяли участь Олександра Матвійчук, Наталія Ємченко, Антон Дробович, Андрій Серветник та Олексій Мустафін.Книга вже доступна в українських книгарнях.