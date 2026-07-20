Гімнастка Олександра Паскаль представила Україну на зустрічі в ЮНЕСКО

20 июля 2026, 11:45

10-річна Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині у 2022 році, розпочала міжнародне турне Dance of Freedom.

Першою подією програми стала зустріч із представниками спортивного комітету ЮНЕСКО в Парижі. Під час зустрічі обговорили можливості подальшої співпраці, а також те, як історія стійкості Саші надихає дітей в Україні та в усьому світі долати життєві виклики. Окрему увагу приділили війні в Україні та наслідкам російських обстрілів по мирному населенню.Зустріч у Парижі стала початком масштабного двотижневого турне — Dance of Freedom. Протягом цього часу дівчинка виступить на пʼяти континентах, щоб нагадати світові: війна в Україні триває, а українські діти страждають від її наслідків.Попереду на спортсменку чекає насичений графік: Нью-Йорк — 20 липня, Ріо-де-Жанейро — 23 липня, Найробі — 27 липня, Токіо — 31 липня.Проєкт Dance of Freedom реалізує Фонд Ріната Ахметова за підтримки ФК «Шахтар» до 35-ї річниці Незалежності України.