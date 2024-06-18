Школярі з Чернігова розробили FPV-дрон на основі штучного інтелекту

18 июня 2024, 12:45

Двоє талановитих хлопців з Чернігова, Олександр та Макар, завершують 11 клас і вже здобули міжнародне визнання на конкурсі INFOMATRIX у Бухаресті.

Їхній винахід, детектор дронів на основі штучного інтелекту, отримав найвищу нагороду.Детектор, розроблений школярами, виглядає як невелика коробочка, яка легко поміщається в долоні, може бути закріплена на бронежилеті або встановлена в бліндажі. Завдяки використанню штучного інтелекту, пристрій ефективно виявляє дрони у повітрі, зокрема FPV-дрони. Юні винахідники протестували його на власноруч зібраному FPV-дроні. Коли пульт дрона увімкнено, дисплей детектора починає сканування, і при виявленні дрона пристрій подає звуковий сигнал.До детектора хлопці розробили програмне забезпечення, яке дозволяє задавати необхідний радіус дії та програмувати типи безпілотників, що мають бути виявлені.Перші тестові зразки школярі планують відправити на фронт, де служить тато Макара.